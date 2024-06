Piraino, tragedia in una struttura ricettiva: 17enne muore mentre fa il bagno

Tragedia nel pomeriggio di oggi in una struttura ricettiva della frazione Calanovella, nel comune di Piraino. Un 17enne di origini extracomunitarie ha perso la vita, mentre faceva il bagno.

A quanto pare il ragazzo, che faceva parte di un gruppo proveniente da Catania, si sarebbe tuffato senza più riemergere. L’ipotesi è che possa aver avuto un malore, forse dovuto ad una congestione o un infarto.

Vani i tentativi di rianimare il 17enne con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore da parte del personale della struttura ricettiva.

Sul posto i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare, se non constatare il decesso e i carabinieri della locale stazione, che stanno effettuando gli accertamenti del caso. Il corpo del giovane é stato trasferito all’ospedale di Patti. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.