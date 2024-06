Messina: ATM dispone servizi di bus navetta e tram per partecipare al concerto di Zucchero al Franco Scoglio

Messina città dei grandi eventi, ospita l’ennesimo concerto di uno dei più grandi cantautori italiani, Adelmo Fornaciari in arte Zucchero.

Una carriera costellata di successi che ha avuto inizio negli anni ’80 e continua, ancora oggi, a raccogliere consensi ed apprezzamento, non solo in un pubblico adulto ma anche, tra i giovani. Memorabile la sua esibizione nel 1992 al Pavarotti & Friends, “Miserere” riceve diversi dischi di platino e, ai Word Music Award, viene incoronato artista italiano di maggior successo.

Domenica 30 giugno, alle ore 21, allo stadio “Franco Scoglio”, migliaia di fans provenienti sia dalla Sicilia che dalla Calabria, assieperanno gli spalti dell’impianto sportivo messinese, per cantare insieme all’artista emiliano canzoni come: “Senza Una Donna”, “Diamante”, “Diavolo in me”, “Va Pensiero”, “Overdose D’Amore” e tanti altri brani. ATM ha disposto il trasporto con bus navetta con partenza dallo ZIR di Gazzi (capolinea sud della tramvia) e lo stadio “F. Scoglio”. Un vero e proprio piano straordinario di navette e tram. Gli spettatori potranno recarsi all’evento in tutta comodità, utilizzando gli autobus, che faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio.

Il servizio di bus navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 15 e fino alle 21. Riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Atm. in occasione anche del concerto di Zucchero, ha aumentato anche le corse del tram, attivo fino a quando tutte le persone non avranno abbandonato l’impianto sportivo.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno) si potrà acquistare, al prezzo di quattro euro, agli imbarchi della Caronte&Tourist; nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito-Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); e presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA.