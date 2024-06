Beach Soccer Village: sabato e domenica a Capo Peloro le finali della Coppa Italia. Spettacoli e Street Food inclusi

Sono in corso oggi sabato 29 alla Domus Bet.tv Arena Beach Stadium di Messina le semifinali della Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer, che si giocherà fino a domani 30 giugno a Capo Peloro – Torre Faro con la disputa delle finali a partire dalle ore 11,00.

L’ importante evento, con ingresso gratuito, è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e co-organizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al turismo della Regione siciliana e dall’ARS.

Le partite di oggi e di domani 30 giugno saranno trasmesse in live streaming dal canale ufficiale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. DAZN che segue la Coppa Italia Puntocuore con una sezione di un’app dedicata al Beach Soccer dove rivedere le sintesi delle giornate, le migliori giocate, gli highlights, i best goal e tanto altro. L’esperienza live sarà assicurata dalla diretta della finale di Coppa Italia.

La premiazione della squadra vincitrice si svolgerà domani 30 giugno, dopo l’ultima partita prevista alle 18,30. Saranno premiate la prima e la seconda classificata.

Proseguono intanto le attività del Beach Soccer Village, lo spazio di oltre 3000 mq che accoglie le iniziative di intrattenimento alle quale hanno preso parte dallo scorso 20 giugno numerosissimi visitatori e tanti turisti.

In primo piano sempre la riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro, l’area naturale protetta della Regione siciliana istituita nel 2001, uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia, gestita dalla Città Metropolitana di Messina, un ambiente unico le cui immagini pubblicate dai più importanti media d’Italia hanno dato vita ad un’attività di promozione del territorio messinese.

In linea con questi obiettivi, a cura di Pescaturismo I Mancuso è stata organizzata una suggestiva escursione sullo Stretto di Messina a bordo di una tipica feluca durante la quale agli illustri ospiti italiani ed internazionali è stata preparata una degustazione di vini locali e siciliani, pesce spada a cura di Sloow Food, che ha spiegato la storia e le peculiarità dei prodotti offerti.

Numerose le iniziative al Beach Soccer Village in quest’ultimo fine settimana di apertura.

Oggi e domani dalle 11,30 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 01,00 è aperta l’area street food & beverage promossa da Etnazar di Daniele De Vincenzo che prevede una selezione 30 prodotti proposti da qualificati operatori enogastronomici del settore: un vero e proprio “viaggio nel gusto” per valorizzare i prodotti tipici più amati della tradizione del “cibo di strada” come il cuoppo di frittura di paranza, la pizza fritta, i panini con specialità di pesce e di carne, i rustici messinesi, il pane cunzato, le braciole, i cannoli siciliani, le ciambelle ed i gelati (in versione cannolo e in brioches). Per la parte beverage sarà possibile gustare birra artigianale realizzata a Messina.

L’area del Beach Soccer LAB, progetto di Sabrina Assenzio con il Gruppo LEM, è lo spazio “network” del village che fino a domani accoglierà variegate realtà della città di Messina.

In primo piano dal 20 giugno sono state le tematiche che hanno riguardato la tutela degli ecosistemi, della comunicazione, dei sani stili di vita. Negli show cooking chef e pasticceri hanno portato il loro impegno per la salute e per il territorio ed insieme a ricercatori dell’ Università di Messina che anno presentato le nuove tecnologie a tutela dell’ambiente e della salute.

Domenica 30 giugno alle 19,00 si svolgerà un laboratorio di sport per ragazzi coordinato dai professionisti del Tricenter; a seguire dalle 20 alle 21, lo spazio show cooking ospiterà i maestri dell’arte bianca Francesco Arena e Enzo Piedimonte. Sul palco anche i protagonisti dello street food per l’incontro “Il food, la comunicazione ed il mondo dei social media”. Interverranno il meat broker Gino Campanella ed altri esperti di settore.

Oggi sabato 29 giugno alle 18,00 sul grande schermo verrà proiettata la partita Svizzera Italia dei campionati europei di calcio; dalle 21,00 alle 24,00 l’area spettacoli coordinata da Teresa Impollonia proporrà il “Festival canoro dello stretto” al quale prenderanno parte diciannove cantanti messinesi che presenteranno cover di brani famosi e canzoni inedite. Il vincitore si aggiudicherà una produzione che sarà curata dal producer Joelix, sempre stasera la sfilata “Notte della Moda” domani il Radio Zenith Party concluderà la sezione degli spettacoli.

Inoltre per le famiglie ci sono anche i gonfiabili, giochi ed altre attrazioni riservate in particolare ai più piccoli.

Tutto il calendario degli eventi potrà essere seguito sulla pagina Facebook “Beach Soccer Village-Capo Peloro” all’indirizzo https://www.facebook.com/beachsoccervillage