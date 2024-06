Barcellona Pozzo di Gotto: Da lunedì inizia il Milan Junior Camp

Inizierà lunedì 1 luglio, allo stadio d’Alcontres di Barcellina Pozzo di Gotto, il Milan Academy Junior Camp fortemente voluto da Ignazio Costa, grande esperto di calcio che negli anni si è sempre contraddistinto per il lavoro svolto con i giovani calciatori siciliani e con varie collaborazioni con società professionistiche.

Saranno ben 56 i ragazzi, che sotto il caldo sole di luglio, lavoreranno per cinque giorni con esperti formatori pronti a dare utili consigli e nello stesso tempo far divertire i partecipanti che avranno un’età da 5 a 16 anni.

L’appuntamento è alle 8:30 per la consegna dei kit e la presentazione dello staff, poi tutti a lavoro fino alle ore 12:30 dove è previsto il pranzo.

Il tutto sarà organizzato dall’ ’Associazione Sportiva Sporteventi” fondata nel 2000 su idea di Pietro Marchioni, allo scopo di gestire i Milan Junior Camp di Vittorio Veneto (Treviso) su mandato dell’AC Milan s.p.a., divenendo così uno dei gestori delle vacanze ufficiali della società di Via Aldo Rossi.

Nel 2001 a Vittorio Veneto si aggiunse Cortina d’Ampezzo (Belluno), nel 2002 Jesolo Lido (Venezia), nel 2009 Capodistria (Slovenia), nel 2010 l’Altopiano di Asiago (Vicenza), nel 2012 Cavalese Val di Fiemme (TN) e Lignano Sabbiadoro (UD). Sporteventi è stata riconosciuta dall’AC Milan come “uno dei più importanti gestori di Milan Junior Camp della società milanese.

Quello di Barcellona Pozzo di Gotto è l’unico evento che si svolgerà in Sicilia ed è un’opportunità unica per entrare in un mondo tutto da scoprire, ma sopratutto da viverlo come protagonista.

Il reattangolo verde di Barcellona Pozzo di Gotto sarà invaso dai colori rossoneri per una settimana di puro divertimento e di tanto calcio.