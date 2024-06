Torrenova, 4 big per il cartellone estivo. Soddisfatto il sindaco Castrovinci

Rocco Hunt, Arisa e Fedez i tre grandi nomi della musica italiana attesi a Torrenova per la seconda edizione di Amunì, festival dell’agroalimentare, a cui si aggiunge Clara che canterà il 28 luglio sul palco di piazza Mare per i festeggiamento in onore della Madonna del Mare. L’amministrazione comunale di Torrenova cala il poker di big per l’estate 2024, con un cartellone estivo di spessore e che si preannuncia davvero scoppiettante.

Mesi di lavoro alle spalle di una grande manifestazione, che lo scorso anno ha richiamano decine di migliaia di visitatori, con l’obiettivo per il 2024 di fare il bis in termini di presenze, consolidare la vetrina dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’isola, sempre più attrattiva e di respiro internazionale, grazie alla presenza sulla costa tirrenica di importanti buyer del settore, coniugando promozione dei prodotti del territorio e grande intrattenimento.