Sant’Agata Militello, la droga nascosta in casa non sfugge al fiuto di “Ulla”, unità cinofila della Polizia. Arrestato 28enne

Guai per un giovane di 28 anni di S. Agata di Militello, arrestato dai poliziotti del commissariato cittadino nella giornata di ieri in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ad attirare l’attenzione degli investigatori, nello scorse settimane, è stato un insolito e frequente viavai di persone da un’abitazione di contrada Astasi, nel comune di Sant’Agata di Militello. Dopo alcuni servizi di osservazione, gli agenti, sotto il coordinamento del Vice Questore Giuseppe Ambrogio, nel pomeriggio di ieri sono entrati in azione.

Gli investigatori, dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare, con l’ausilio dell’unità cinofila specializzata Ulla,hanno scovato circa 250 grammi hashish, oltre a materiale verosimilmente utile per il confezionamento.

Uno dei c. d. “panetti” trovati nell’abitazione abitazione era ancora perfettamente confezionato e posto sottovuoto, probabilmente con l’intento di sottrarlo al fiuto di unità cinofile in caso di controllo. Ma nonostante ciò, la droga non è sfuggita al formidabile olfatto del cane poliziotto “Ulla”, che fa parte delle unità cinofile specializzate di Palermo, che l’ha comunque trovata.

Dopo gli accertamenti di rito, il ventottenne santagatese – che a quanto pare sarebbe già gravato da diversi precedenti della stessa specie – è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.