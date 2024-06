Patti: le celebrazioni di preparazione alla festa liturgica della Patrona Santa Febronia

E’ iniziata il 26 giugno e si concluderà il 4 luglio la novena di preparazione alla festa liturgica di Santa Febronia Vergine e Martire, Patrona e Concittadina di Patti nella chiesetta di Santa Fibruniedda.

Dopo la recita della coroncina, fino al 4 luglio, dalle ore 19.15, la novena sarà celebrata dall’arciprete della Cattedrale Don Pierangelo Scaravilli la Santa Messa nella piazzetta antistante la chiesetta nel quartiere Polline.

Il 2 luglio ci sarà il tradizionale pellegrinaggio verso contrada Acquasanta di Gioiosa Marea. Il raduno è fissato nel piazzale della chiesetta di Santa Fibruniedda del quartiere Polline alle ore 18.15 e poi alle ore 18.30 inizierà il pellegrinaggio. Alle ore 20.30 sarà celebrata la Santa Messa dall’arciprete della Cattedrale Don Pierangelo Scaravilli nel Santuario di Santa Febronia in contrada Acquasanta.

Il 4 luglio è la vigilia della festa con la solenne esposizione delle sacre reliquie della patrona nella Basilica Cattedrale guidata dall’arciprete della Cattedrale Don Pierangelo Scaravilli.

Alle ore 21.15 partirà da piazza Marconi verso la “casa di Santa Febronia” nel quartiere Polline il corteo “Una rosa per Santa Febronia”, alla presenza delle autorità cittadine del gonfalone e della banda musicale.

A seguire, alle ore 22.00, la Santa Messa presieduta dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco e la processione per le viuzze del quartiere Polline.

Il 5 giugno, il giorno della solennità di Santa Febronia, alla ore 7.30 ci sarà la Santa Messa nella piazzetta della chiesetta di Santa Fibruniedda, mentre alle ore 10.30, dopo la Santa Messa, nella cripta della chiesetta di Santa Fibruniedda, ci sarà l’atto di affidamento della città a Santa Febronia guidato da Don Pierangelo Scaravilli.

Infine alla ore 19.00 nella Basilica Cattedrale ci sarà la solenne celebrazione eucaristica con la reposizione delle reliquie della Santa, che sarà affidata a don Enzo Smriglio.

Per il resto sono in programma grandi eventi esterni previsti per la fine di luglio sempre collegati alla festa della Santa Patrona.