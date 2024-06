Messina: “Un interprete LIS dedicato a te”, iniziativa presentata dal Gruppo Caronte & Tourist

Spesso si parla di integrazione sociale ma, non sempre vengono attuati quegli interventi utili affinché ciò si realizzi.

Il Gruppo Caronte & Tourist seguendo una politica aziendale che ha sempre riservato attenzione particolare alle persone fragili, ha presentato: “Un interprete LIS (lingua italiana dei segni) dedicato a te”. Un servizio messo a disposizione dei passeggeri sordi che, attraverso Whatsapp, Face Time e Telegram potranno chiedere l’assistenza di un interprete LIS per tutte le questioni riguardanti il trasporto sulle navi del gruppo.

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 20,45 gli utenti sordi potranno inviare un messaggio o effettuare una videochiamata con l’interprete LIS che sarà a disposizione per fornire informazione e soddisfare tutte le richieste.

Alla presentazione di questo importante progetto sociale, “Un mare di ascolto” l’immagine scelta dal Gruppo Caronte & Tourist, Tiziano Minuti HR Manager e Responsabile della Comunicazione di Caronte & Tourist, Olga Franza Presidente del Gruppo, Piera Calderone Disability Manager di Caronte & Touristi, Santi Cuzzopè formatore ed interprete LIS e Giuseppe Previti Presidente dell’Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Messina.

Tiziano Minuti ha ricordato che “interventi nei confronti di persone con handicap sensoriali come i sordi, meritano attenzione ma, soprattutto servizi che li mettano in condizione di essere cittadini uguali nei diritti e nei doveri”. L’iniziativa del Gruppo Caronte & Tourist, ha proseguito Minuti, “è stata pensata proprio per abbattere le barriere della comunicazione; i cittadini sordi hanno una disabilità non visibile, per questo motivo, spesso non vengono messi in condizione di beneficiare della piena accessibilità ai servizi”. Minuti, concludendo, ha affermato che “il gruppo Caronte & Tourist, ha voluto gettare un ponte di dialogo e di inclusività”.

Santi Cuzzopè ha ricordato che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha dichiarato che nel mondo sono circa 360 milioni le persone con disabilità uditiva; in Italia, l’Istat, ha censito 877.000 persone sorde”. Le persone con disabilità uditiva, ha comunicato Cuzzopè, “presentano difficoltà legate all’udito e al linguaggio che li porta inevitabilmente all’isolamento sociale”. Il servizio messo a disposizione dal Gruppo Caronte & Tourist, ha concluso Cuzzopè, “consentirà ai cittadini sordi di fruire pienamente di servizi ed essere parte integrante della società”.

Il presidente provinciale dell’ENS Previti, “ha espresso parole di apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Gruppo Caronte & Tourist perché, pensare ad un interprete LIS, significa prestare attenzione ad una fascia di cittadini, i sordi i quali, proprio per le difficoltà che presentano nella comunicazione, debbono avvalersi di un ausilio indispensabile per la loro integrazione e la piena fruizione di servizi”. Un’opportunità che, ha affermato Previti, “dovrebbe essere seguito da tanti altri imprenditori ma anche e soprattutto dai rappresentati delle Istituzioni Pubbliche”. Riprendendo la parola Tiziano Minuti ha annunciato che “il Gruppo Caronte & Tourist in tutte le prossime conferenze garantirà la presenza di un interprete LIS proprio per mettere in condizione i sordi di poter seguirle pienamente”.

La presidente del gruppo Olga Franza, che nel suo DNA possiede la capacità di guardare gli altri con naturalezza riservando la giusta attenzione a coloro che si trovano in difficoltà, “ha sostenuto che gli interventi nel sociale rappresentano elementi base del sistema di welfare cittadino dal momento che costituiscono lo snodo e l’interfaccia tra i cittadini, Enti e Associazioni e sistema di interventi e servizi messi in campo per rispondere ai diversi bisogni e problematiche”.

Il servizio “Corner LIS” verrà fornito con continuità e, in considerazione che il linguaggio dei segni non è uniformato a livello internazionale, il Gruppo Caronte & Tourist ha chiesto ai rappresentanti dei sordi di altri Stati, di fornire un video con la tipologia di comunicazione utilizzata. Ciò consentirà al gruppo, nel momento in cui ci dovesse essere un cittadino sordo non italiano, di poter beneficiare del servizio. Elemento di grande strategia e lungimiranza aziendale.