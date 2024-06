Messina, piano viabile per il concerto di Ultimo

Stasera a Messina, si prevede una grande partecipazione per il concerto di Ultimo allo stadio “Franco Scoglio”. In 40 mila assisteranno all’esibizione dell’artista romano, che per la prima volta canterà a Messina. Il servizio mobilità urbana del Comune ha disposto limitazioni viarie in zona stadio e aree limitrofe, al fine di gestire in sicurezza l’afflusso e soprattutto il deflusso degli spettatori.

E’ stato interdetto il transito veicolare dalla mattinata di oggi, alle 3 di domani, sabato 29, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e di quelli autorizzati, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della Polizia municipale.

Queste le strade che sono interdette alla circolazione:

1. lungo la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo San Filippo a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa;

2. lungo tutti gli accessi alla bretella dello svincolo San Filippo, ai veicoli provenienti dalle aree del villaggio Santa Lucia sopra Contesse;

3. il sottopasso pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio rossa e via degli Agrumi.

Sempre questo weekend, Messina ospiterà il concerto di Zucchero che si terrà domenica 30 giugno. In questo caso, l’ATM Messina ha programmato un piano straordinario di navette e tram per gli spettatori.

Articolo di Elisa Caruso