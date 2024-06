Emergenza siccità: a San Salvatore di Fitalia primo intervento per rigenerare il pozzo Santuzza

A seguito della carenza idrica che ha interessato il nostro territorio, in particolar modo, negli ultimi anni, che ha causato disagi sia alle utenze domestiche che a quelle commerciali, l’Amministrazione Comunale di San Salvatore di Fitalia ha deciso di iniziare sin dall’insediamento una ricerca di nuovi approvvigionamenti di acqua mettendo in atto delle azioni che potessero risolvere la suddetta problematica.

Nell’estate del 2021, in un momento di grave siccità, sono stati effettuati due importanti interventi in località Sant’Anna: è stato scavato un pozzo che ha dato buoni risultati, grazie al quale siamo riusciti immediatamente a fornire alla cittadinanza un quantitativo di acqua maggiore; successivamente, è stata effettuata una ulteriore raccolta di acqua da una sorgente, che ci ha garantito per tutto l’inverno e la stagione primaverile l’erogazione dell’acqua h24.

Nel 2022, si è intervenuti – con ottimi risultati – in località Piano Mazza, con un intervento di ripristino e rigenerazione del pozzo già esistente.

𝗚𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶, 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼.

Nonostante ciò, la siccità persiste in tutto il meridione, a tal punto che il Governo nazionale ha proclamato lo stato di emergenza.

“𝐍𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐞 – dice il sindaco Giuseppe Pizzolante -, 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐢 è 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐫𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝟔𝟎% 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢.

In funzione di ciò, si è chiesto alla Protezione Civile un intervento finalizzato a garantire un approvvigionamento idrico, tale da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha prontamente risposto alle nostre richieste, 𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗶 𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘇𝘇𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝘂𝘇𝘇𝗮, 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗹’𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗺𝗽𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗕𝘂𝗳𝗮𝗻𝗮. 𝗜𝗻𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲, 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗿à 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗶 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, 𝗽𝗮𝗿𝗶 𝗮 𝟴𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗯𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

In data odierna, si è già intervenuti con la rigenerazione del pozzo di contrada Santuzza, che ha dato straordinari risultati, con una portata di almeno 𝟭𝟮𝟬 𝗹𝗶𝘁𝗿𝗶 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼; 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗼, 𝗹𝗲 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼, 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘂𝘀𝘂𝗳𝗿𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à.

𝗡𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿à 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶.

Mi sia consentito un ringraziamento al direttore della Protezione Civile ing. Cocina, all’ATI idrico, ai funzionari comunali e agli operai che si occupano dell’acquedotto e che ci coadiuvano in questo importante servizio e alla ditta Carini Trivellazioni srl che ha reso possibile questo risultato.

Soddisfatto per questo altro piccolo grande obiettivo.”