Brolo – Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la riflessione di Maria Vittoria Cipriano

Ieri ha avuto luogo l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Brolo, e pur senza un’evidenza “urlata”, sono venute fuori quelle increspature – evidenti – avvertite in seno al gruppo dell’opposizione, praticamente da subito dopo il voto.

Prima cosa evidente è stata la non costituzione del gruppo consiliare di “Per il territorio”. Infatti i quattro consiglieri d’opposizione (Cipriano e Fasolo – Miraglia e Ceraolo) oggi danno vita a due schieramenti, che in forza del regolamento comunale, – minimo tre consiglieri – non riescono a formare un gruppo. Questo comunque non ha impedito di votarsi per la formazione delle commissioni consiliari, restando forti incognite per il loro futuro politico, anche in vista di altro.

Il comunicato stampa

Maria Vittoria Cipriano, il candidato sindaco, ha stamani evidenziato questo stato di cose in un comunicato stampa, qui riportato integralmente.

“Ieri si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Brolo, di cui mi onoro di far parte.

Per dovere di chiarezza verso gli elettori e i cittadini è opportuno specificare che purtroppo la minoranza eletta, i quattro consiglieri, non è riuscita a convergere sulla indicazione unanime del capogruppo, che in modo naturale avrebbe dovuto riguardare la mia persona, come candidato Sindaco della lista “Per il Territorio”.

La mancata designazione del capogruppo di minoranza è un fatto politico rilevante, in netto contrasto con la linea tracciata in campagna elettorale e la mia stessa candidatura lanciata come rappresentativa della lista.

Del mio stesso avviso, pienamente concorde, la consigliera Mariarosa Fasolo.

Esprimiamo io e la collega Fasolo dispiacere e disappunto per l’incomprensibile divergenza, al momento non componibile, ed esito che mette in discussione da subito l’intero percorso politico-elettorale della campagna appena conclusasi ed il ruolo importante di guida della opposizione.

Ce ne faremo una ragione e continueremo a lavorare con tenacia e passione per una Brolo bene amministrata, con un dialogo sereno, franco e costruttivo tra la maggioranza e le minoranze.

Il nostro interesse autentico è per Brolo.”