Barcellona Pozzo di Gotto: sversamenti in mare, la denuncia di “Città Aperta”

Nonostante le numerose segnalazioni e denunce di cittadini e del Movimento Città Aperta, continuano gli sversamenti in mare provenienti, presumibilmente, dalla condotta fognaria comunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La problematica si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi, con fiumi di liquami presenti alla foce del torrente Idria, alla foce del torrente Longano, oltre all’ormai atavico sversamento presente all’altezza di via Eolie a Spinesante.

Tale incresciosa situazione mette in serio pericolo la salute dei bagnanti e dei cittadini di Spinesante, Calderà e Cicerata, costretti a vivere in un ambiente maleodorante, con serio rischio di contrarre malattie.

“E’ inaccettabile che l’amministrazione comunale continui a non intervenire per effettuare gli interventi necessari, hanno proseguito i rappresentanti del movimento, così come è inaccettabile che non venga pensata una soluzione a più ampio raggio per rimodernare una rete fognaria sbagliata concettualmente, predisponendo un nuovo progetto per reperire le risorse economiche necessarie per porre fine allo scempio con cui i cittadini barcellonesi ed i turisti sono costretti a convivere.”