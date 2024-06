Torrenova completa il tris di big per Amunì Festival: il 7 settembre c’è Fedez

Altro “colpaccio” messo a segno dall’amministrazione comunale torrenovese, guidata da Salvatore Castrovinci, che cala così il tris di big per l’edizione 2024 di Amuní Festival, con la presenza di Fedez, oltre ad Arisa e Rocco Hunt.

L’artista che ha araggiunto la vetta di ogni classifica musicale italiana, ha scritto i migliori tormentoni estivi degli ultimi 10 anni, sarà a Torrenova il 7 Settembre prossimo, nella serata finale della seconda edizione dell’Amunì Festival.

Fedez, dunque, dopo aver calcato i migliori palchi italian, tra cui l’Ariston di Sanremo e riempito stadi come San Siro a Milano, si esibirà a Torrenova, dove é previsto il pienone per l’evento.

Un importante risultato per Torrenova, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni e, soprattutto, nelle ultime settimane, che hanno visto l’esecutivo torrenovese e non solo, impegnato per realizzare una “tregiorni” di grande spessore, sia sotto l’aspetto fierisco-espositivo con le eccellenze dell’agroalimentare siciliano che saranno presenti al festival, sia sotto il profilo dell’intrattenimento.