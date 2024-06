Santa Lucia del Mela ha ospitato il corso per allenatori di calcio UEFA C

Quarantaquattro aspiranti allenatori di calcio hanno partecipato al corso UEFA C sotto le direttive di Mister Pino Rigoli (docente Settore Tecnico Figc) e Santino Bellinvia (vicepresidente AIAC Messina).

Un altro grande successo per l’assessore Benedetto Merulla che ha voluto fortemente questo evento presentato nella ristrutturata Chiesa Santa Maria dell’Arco nella centralissima Piazza Milite Ignoto e svolto allo Stadio Gaetano Scirea.

Per i 44 aspiranti allenatori sono state giornate di intenso lavoro e di grande crescita tecnica ed umana, un gruppo che ha fatto subito squadra amalgamandosi giorno per giorno come hanno dimostrato durante l’evento prima degli esami presentato da Francesco Anania che ha dialogato con l’assessore Merulla, con i formatori Pino Rigoli e Santino Bellinvia e con i partecipanti che alla fine hanno donato una maglia autografata da tutti loro a Pino Rigoli.

La grande sorpresa è stata la visita, allo Stadio Comunale”Gaetano Scirea, durante i lavori del bomber siciliano Totò Schillaci, grande amico dell’assessore, che ha colorato con le sue reti le “Notti magiche” di Italia 90.

Totò Schillaci e gli aspiranti allenatori, durante i momenti di pausa, hanno visitato la città di Santa Lucia del Mela abbinando lo sport al turismo.

Adesso l’assessore Merulla già sta lavorando per il prossimo stage dedicato ai portieri che si svolgerà sempre al Gaetano Scirea dal 1 al 5 luglio 2024 con ospite il grande portiere Marco Ballotta che ha difeso la porta del Parma, Lazio, Inter, Brescia e di tante altre squadre professionistiche.

La presentazione di questo stage sarà giorno 2 luglio sempre nell’accogliente Chiesa Santa Maria dell’Arco.