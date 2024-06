San Fratello: il punto sulla frana

Una ferita ancora da sanare per San Fratello, quella della frana che il 12 maggio del 2023 si è verificata in contrada Porta Sottana. Enormi massi si staccarono dal costone roccioso Roccaforte, finendo sulla strada e a ridosso di alcune abitazioni.

Una cinquantina di persone aveva dovuto lasciare la propria abitazione in seguito allo sgombero disposto dal sindaco, mentre tutta l’area era stata dichiarata “zona rossa”. Nel settembre dello scorso anno il consiglio dei ministri aveva stanziato 6 mln e 700mila euro per i primi interventi di messa in sicurezza, dichiarando anche lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi. La dotazione si inseriva in più ampio quadro di interventi di consolidamento dalla zona, predisposto dalla Protezione Civile e che ammonta ad oltre 20 milioni di euro secondo un primo studio di fattibilità. Un intervento complesso e articolato, di facile non esecuzione e ad oltre un anno dall’evento i lavori di consolidamento devono ancora partire.