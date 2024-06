Milazzo Calcio: i timori di un ridimensionamento o del default

La società del Milazzo Calcio ha lanciato un appello pubblico, per chiedere risorse per garantire la continuità nel campionato di eccellenza. In assenza di fondi le prospettive porterebbero a programmare verso il basso o anche a chiudere battenti.

Il Milazzo, lo ricordiamo, è reduce da un campionato di vertice culminato con la partecipazione ai playoff.

I tifosi vogliono comprendere cosa succederà a breve ed il 30 giugno è l’ultimo giorno di contratto per tecnici e giocatori, mentre la data di iscrizione al prossimo torneo è fissata nella terza decade di luglio. Il movimento Uniti con il suo responsabile Giampaolo Piccolo fa un appello all’amministrazione comunale e alle più importanti realtà industriali e imprenditoriali, che, negli anni passati, hanno prodotto importanti risultati. Il consigliere comunale Lorenzo Italiano, sulla propria pagina Facebook, si è detto vicino alle preoccupazioni dei tifosi e di tutti gli sportivi milazzesi e anche di chi si è fatto carico di onori ed oneri per la gestione della società. È opportuno trovare soluzioni comuni nell’interesse non solo degli appassionati calcistici ma per gli appassionati sportivi di tutta la città. L’ho fatto da sindaco della Città, con la storica promozione del Milazzo Calcio in serie C, e siamo pronti a dialogare con le forze politiche di maggioranza se ce ne fosse bisogno. Sono sicuro che le forze politiche si mobiliteranno a trovare le giuste soluzioni. Noi ci siamo, nel limite delle nostre funzioni, a dire la nostra.