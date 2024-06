Messina: sanità pubblica, liste di attesa e richieste di rimborso, le iniziative della Cisl

Sanità pubblica, liste di attesa e richieste di rimborso. La Cisl di Messina vuole ampliare la tutela su questi ambiti, attraverso la propria federazione dei Pensionati e l’associazione dei consumatori Adiconsum, offrendo ai propri iscritti, ai cittadini ed ai pensionati servizi in tema di sanità pubblica.

Grazie alla sinergia tra sindacato, federazioni e associazione consumatori sarà possibile ottenere assistenza per la diffida e la richiesta di rimborso delle prestazioni effettuate in strutture private a causa delle lunghe liste d’attesa delle prestazioni. Le motivazioni, la normativa e le modalità saranno rese domani 27 giugno alle ore 9.30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sede della Cisl Messina alla presenza del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi, del segretario generale della Fnp Cisl Messina, Gianni Ammendolia e della responsabile di Adiconsum Messina Rossella Cannì. Il giorno successivo, 28 giugno alle 9.30 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni di Messina, si terranno i lavori del Consiglio Generale Allargato CISL FP Messina. L’evento, che si aprirà con la relazione del Segretario Generale Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, vedrà l’avvio della campagna elettorale per il rinnovo della prossima RSU; relazionerà il professor Maurizio Ballistreri docente di diritto del lavoro della facoltà di scienze politiche dell’Università di Messina e dal contributo delle delegate e dei delegati CISL FP Messina.