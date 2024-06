Messina: le iniziative della Cisl sulla sanità pubblica

Sanità pubblica, liste di attesa e richieste di rimborso. La Cisl di Messina vuole ampliare la tutela su questi ambiti, attraverso la propria federazione dei Pensionati e l’associazione dei consumatori Adiconsum, offrendo ai propri iscritti, ai cittadini ed ai pensionati servizi in tema di sanità pubblica. Grazie alla sinergia tra sindacato, federazioni e associazione consumatori sarà possibile ottenere assistenza per la diffida e la richiesta di rimborso delle prestazioni effettuate in strutture private a causa delle lunghe liste d’attesa delle prestazioni. Le motivazioni, la normativa e le modalità sono state rese note oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede della Cisl Messina.