Mazzarrà Sant’Andrea: secondo giorno di fuoco sul sito di contrada Zuppà

E’ divampato anche questa mattina il fuoco sulla discarica di contrada Zuppà di Mazzarrà Sant’Andrea. L’incendio si era sviluppato ieri pomeriggio in un’area esterna dell’impianto e poi il forte vento ha spinto il fuoco verso la vecchia discarica allargandosi in un tutto l’impianto.

Un fumo nero si è levato in cielo e si è reso l’intervento di elicotteri e canadair; via terra sono intervenuti i vigili del fuoco di Messina, carabinieri, polizia locale, protezione civile e l’Arpa. Sul posto il sindaco Carmelo Pietrafitta che ha proseguito il controllo anche questa mattina. Per neutralizzare le fiamme si è cercato di spingere più terra possibile alla fonte del fuoco, ma il fumo nero rende queste operazioni davvero difficili. La richiesta di intervento ulteriore dei canadair e degli elicotteri, come è avvenuto ieri, si è reso necessario perché la coltre di fumo è piuttosto ampia ed il rischio che tutto venga travolto è serio.