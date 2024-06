Alcara Li Fusi: indetta la gara per i lavori di valorizzazione del sentiero della Grotta del Lauro

E’ stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per la valorizzazione del sentiero della Grotta del Lauro per la promozione e sviluppo del territorio di Alcara Li Fusi. L’esecutivo di Ettore Dottore vuole valorizzare il sentiero nell’ottica della promozione turistica e sviluppo locale.Il progetto esecutivo si riferisce ad un importo complessivo di € 335.000,00 e si richiedono interventi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sentiero.

Nel 2022 l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha finanziato i lavori per l’intero importo a valere sui fondi PO FESR 2014/2020. Si vuole intervenire viste le condizioni di abbandono e di degrado in cui versa l’area oggetto di intervento, ma soprattutto per adempiere alle scadenze, pena la revoca del finanziamento concesso. L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di oltre 103 mila euro e le offerte dovranno essere comunicate entro le ore 12.00 dell’11 luglio prossimo. Nel contempo l’esecutivo ha preso atto del finanziamento di quasi 6 mila euro concesso dopo la partecipazione al bando per la realizzazione di attività culturali da attuare in occasione del “2024 – Anno delle radici italiane”. Il comune ha presentato il progetto “ RITORNI – Nebrodi Experience “2024 – Anno delle radici italiane”, in forma aggregata con altri comuni del comprensori.