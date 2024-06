San Marco D’Alunzio: “missione” in Svizzera per portare un pò di “aluntinitá”

Sabato scorso, 22 giugno, una rappresentanza del comune di San Marco d’Alunzio, in occasione dell’”Anno delle Radici” si è recata in Svizzera, per incontrare gli emigrati aluntini e trascorrere una giornata di festa tutti insieme.

Mesi fa l’Amministrazione Comunale ha voluto invitare in questa giornata tutti gli emigrati aluntini presenti in Svizzera per trascorrere insieme una giornata all’insegna dei ricordi e dell’appartenenza al Borgo Aluntino.

Numerosa, fin da subito, è stata la partecipazione, per non parlare di quanto è stata grande l’emozione nell’incontrarsi presso il Santuario di Einsiedeln dove è stata celebrata la Santa Messa.

Al termine della quale un giovane aluntino, figlio di emigrati Aluntini, ha letto una lettera di ringraziamento a nome di tutta la comunità, ringraziando il sindaco Filippo Miracula e i presenti, rinnovando l’invito a fare questa festa ogni anno, come segno di amicizia e appartenenza al paese di San Marco.

Poter trascorrere del tempo insieme agli altri compaesani di prima, di seconda e anche di terza generazione, rimarcando le radici aluntine, è stata per i presenti un’emozione indescrivibile.

Anche il primo cittadino, con la voce rotta dall’emozione, ha ricordato il suo periodo da emigrante e ha sottolineato quanto era suo desiderio poter essere presente oggi insieme a tutti i compaesani.

E’ stata trasferita la festa dei paesani che si è svolta negli ultimi anni nel nostro borgo a Einsiedeln portando un pò di “aluntinitá” anche in Svizzera, facendo sentire ai nostri paesani la vicinanza di tutta la Comunità Aluntina, che per antonomasia è caratterizzata dal senso di appartenenza e d’accoglienza.

Negli occhi dei presenti è stato possibile leggere l’attaccamento al proprio Paese natio tramandato anche ai figli e ai nipoti, nati in Svizzera ma Aluntini di sangue e cuore.

Domenica 23 l’incontro è stato a Zurigo, dapprima presso la Missione Cattolica e poi con un giro del centro e un momento conviviale tra aluntini, un’esperienza indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti i presenti.