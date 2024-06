San Fratello pronta ad accogliere turisti e visitatori con un ricco cartellone estivo

Allestito il cartellone estivo per il comune di San Fratello, pronto a dare il via agli eventi legati alla bella stagione. Gli eventi clou, come spiega il primo cittadino Giuseppe Princiotta, sono legati alla festa patronale di San Benedetto il Moro, che si celebra il 17 settembre e per il quale ricorre quest’anno il cinquecentenario dalla nascita, ma già dai primi giorni di agosto il comune dei Nebrodi è pronto ad accogliere turisti e visitatori con un ricco programma di intrattenimento, musica e spettacoli. Ma le novità non riguardano solo gli eventi estivi.

La nostra intervista al primo cittadino, Giuseppe Princiotta.