Articolo 230, da 32 anni mai applicato. Adesso un comitato ha programmato una campagna di sensibilizzazione

E’ di grande attualità, in particolar modo in questo periodo visti gli incidenti stradali del fine settimana in cui in uno ha perso la vita a soli 16 anni Giuseppe Carauddo, il comitato Articolo 230 ideato dal Comandante della Polizia Municipale Claudio Barsuglia per sensibilizzare le istituzioni ad applicare l’articolo del codice della strada che prevede, da 32 anni ,l’inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado della materia Educazione stradale che potrebbe far diminuire in numero dei morti.

Al progetto del comandante Barsuglia stanno aderendo tanti personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo.

L’impegno è massimo per diminuire gli incidenti, adesso si aspetta una forte risposte delle istituzioni, perché conoscere le regole stradali è fondamentale per salvare qualche vita in più.