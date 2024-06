Monforte San Giorgio: c’è il nuovo direttore sportivo Ciccio Merlino

Il Monforte Calcio fa sul serio anche quest’anno! L’arrivo del nuovo direttore sportivo Ciccio Merlino porta una ventata di entusiasmo nella società.

“Inizialmente avevo rinunciato per impegni personali, ma vista l’amicizia che mi lega al Presidente Pagano non ho potuto dire di no e ho accettato con grande orgoglio e senso di responsabilità. Un passo importante è stata la riconferma del Mister Cambria per la nuova stagione con il quale stiamo costruendo una squadra competitiva per questo campionato di promozione che è un campionato lungo e ostico con tante società attrezzate per la vittoria del campionato. Abbiamo confermato una buona parte del gruppo che ha permesso di vincere il campionato di prima categoria e stiamo rinforzando i reparti più deboli con degli inserimenti importanti di giocatori di spessore e di categoria che ci permetteranno di puntare almeno ai playoff anche se ovviamente sarà il campo a decidere chi sarà la squadra migliore.”

Si parla già di nomi?

“Si, c’è una lista di nomi che stiamo contattando per intavolare delle trattative. Tranquillizziamo i tifosi che a breve annunceremo qualche colpo che stiamo portando a termine. Sognare non costa nulla!”