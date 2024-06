Patti: Tante emozioni nel ricordo dell’infermiere Carmelo D’Andrea. Domani ampio servizio e interviste durante AM NOTIZIE

Due calci al Pallone per ricordare Carmelo D’Andrea nel terzo “Memorial U Capusala” voluto fortemente dai suoi colleghi dell’ospedale di Patti che da anni hanno fondato la squadra dei Broncopatici come Carmelo stesso li apotostrofava durante le partitelle settimanali.

Il ricavato dell’evento è stato utilizzata per donare un cardiotocografo all’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Patti.

A sfidarsi sul rettangolo verde del centro sportivo Primavera di Patti le squadre dei Broncopatici e l’All Star Sicilia, squadra formata da personaggi siciliani del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport fondata nel 2017 da Luca Napoli per sostenere e promuovere progetti a sfondo sociale, arbitro dell’incontro Emilio Cucè.

A fare da cornice al “Memorial U Capusala” il torneo dedicato ai pulcini con la partecipazione della Vivi Don Bosco Barcellona, del Comprensorio del Tindari e dell’ ASD Gioiosa 2022, le ginnaste del team Onda Sport twirling di Patti e la consegna del “Premio Fascia Laterale” in memoria di Nunzio Pittari, era presente la figlia, per l’impegno sociale e culturale al libraio Teodoro Cafarelli.

L’evento è stato presentato da Francesco Anania e ha visto la partecipazione della Dott.ssa Lili Klein e di un nutrito pubblico.