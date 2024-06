Incidente mortale a Milazzo. Perde la vita un 17enne di Pace del Mela

Domenica mattina tragica a Pace del Mela. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita a causa di un incidente con lo scooter.

Il sinistro si è verificato alle 6:45 di questa mattina, in via Migliavacca, lungo la strada che da Archi (frazione di San Filippo del Mela) porta a Milazzo. La Polizia sta indagando, per capire se sia stato un incidente autonomo o se ci siano altri mezzi coinvolti.

Secondo le prime informazioni l’impatto dopo l’incidente è stato devastante. Il ragazzo è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale a Milazzo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Si dovrà ricostruire la tragica morte del 17enne. Intanto Pace del Mela è a lutto.