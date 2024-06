Capo d’Orlando, scontro tra auto e moto. Centauro trasferito in elisoccorso a Messina

Grave incidente stradale intorno alle 17 di oggi, sulla via Consolare Antica in contrada Malvicino a Capo d’Orlando.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state un’auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro alla guida del motociclo, un trentenne di Torrenova, soccorso dai sanitari del 118. A casusa dei molteplici traumi riportati, per il giovane si è reso necessario il trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il velivolo di soccorso é stato fatto atterrare nella vicina elipista di Rocca di Capri Leone. Secondo le prime informazioni il ferito, pur avendo riportato diverse ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto una pattuglia della Polizia del commissariato orlandino, per i rilievi del caso.