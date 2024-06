Pace del Mela: Al New3Trees arrivano le Miss

Sarà il Crircolo Sportivo New3Trees di Pace del Mela ad ospitare il plotone di Miss Reginetta, domenica 23 giugno a partire dalle ore 20:30.

La 14^ selezione interregionale per la Sicilia decreterà altri titoli utili per la partecipazione alla Finale Regionale che si svolgerà nell’accogliente scrigno di Santa Lucia del Mela il 2 agosto.

La scelta della location, di domenica sera, non è casuale, ma l’organizzazione per l’occasione vuole promuovere lo sport, quello dai sani valori, in un periodo che l’Italia sta dando grandi soddisfazioni in particolar modo nel tennis, nell’atletica leggera e in questi giorni con la partecipazione al campionato europeo di calcio e per questo motivo la selezione è patrocinata dal comitato nazionale Fair Play unico riconosciuto dal CONI presieduto dall’infaticabile Ruggero Alcanterini.

Domenica sera saranno più di 30 le partecipanti, divise nei tre concorsi: Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids, quest’ultimo concorso per le bambine talentuose nella moda, nel ballo e nel canto.

I momenti dedicati alla passerella saranno intervallati da tanto spettacolo con i balli dei ragazzi speciali dell’Associazione Sostegno, la musica del giovanissimo fisarmonicista Vito Pio La Spada e le canzoni di alcuni dei protagonisti dell’ultimo Cantando Sanremo come Gioele Costa, Ambra Ilacqua, Ilaria Bianchetti, Vincenzo Crinò e Antonio Cannistrà.

Molto atteso è il momento moda dedicato all’abbigliamento bimba con “Moda Krirela By Lavinia Quattrocchi” che presenterà la sua ultima collezione.

L’organizzazione ha pensato anche ai palati più fini visto che durante la serata si potrà gustare il buonissimo “Pane Cunsato di Enzo”.

L’appuntamento è per domenica sera per vivere una straordinaria serata d’estate al Circolo New3Trees di Pace del Mela.

Iscrizioni ancora aperte al numero 339 8254709.