A Galati Mamertino torna il premio Ferraù, Cristiano Parafioriti guida la giuria

Dopo la strabiliante edizione del Centenario, celebrata nell’ottobre scorso, entra nel vivo anche l’edizione 2024 che sarà la XII Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù” di Galati Mamertino. Nominata la giuria, ancora presieduta dallo scrittore “galatese doc” Cristiano Parafioriti. Serata di gala e premiazione sono previste per il prossimo 22 agosto.

A causa delle numerose richieste è stata prorogata la chiusura del bando al 10 luglio 2024. Poeti e poetesse avranno quindi a disposizione altri 20 giorni per inviare i lavori all’esame della giuria.

La giuria del premio

Ufficializzati tutti i membri della giuria, guidata da Cristiano Parafioriti, autore di romanzi e racconti tradotti in 14 lingue, vincitore di molte rassegne letterarie anche nei primi mesi di questo 2024 e autore ormai affermato, insignito del Premio Francesco Petrarca. Ad affiancarlo saranno altre prestigiose figure nel campo della poesia in lingua e in vernacolo. Aleksandra Damnjanovic, poetessa serba che vive da molti anni in Italia, autrice di diverse opere poetiche di successo sia in italiano che in lingua serba, per anni presidente del Comitato organizzatore del premio letterario ‘Scrivi una lettera’ e vincitrice del premio Ponte Magico 2019.

Antonia Flavio, poetessa cosentina, autrice di diverse silloge di poesia, Premio Book Fair 2023 e Premio Libro dell’anno 2022 al concorso ‘Luci ed emozioni’ già giurata di molti concorsi letterari rinomati, Ismete Selmanaj Leba, scrittrice albanese che da anni vive a Capo D’Orlando, autrice di romanzi pubblicati in Albania e in Italia, traduttrice di opere letterarie e interprete presso il Tribunale di Messina, insignita nel 2018 del Premio Élite della Donna Albanese nel Mondo conferitole dall’Organizzazione internazionale “Albania Women in the World”

Calogero Sorce, scrittore e poeta sia in lingua italiana che in vernacolo siciliano originario di Acquaviva Platani (CL), Cavaliere della Repubblica dal 2014, inserito sul “Dizionario Biobibliografico degli Autori Siciliani” e su “kerauniapedia”, l’enciclopedia della letteratura di fine millennio nonché premio “Himera” 2018 e “Città di Cefalù” 2022.

Le parole del Direttore Artistico

“Essere stato confermato alla guida del Premio Ferraù è per me motivo di grande orgoglio”, afferma Parafioriti. “Ringrazio l’amministrazione e il sindaco per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Benché bambino, ricordo i fasti delle edizioni degli anni ’80 come anche le ultime pregevoli edizioni. L’edizione del Centenario ha rinvigorito il premio dopo il fermo dovuto alla pandemia e adesso, anche con il team di lavoro che mi accompagna, abbiamo il desiderio di farlo crescere sempre di più. È una promessa che ho fatto al fratello del grande poeta, Pippo Ferraù che mi ha ricolmato di affetto donandomi la possibilità, veramente unica, di conoscere meglio il poeta attraverso i suoi ricordi più intimi. Mi auguro di essere all’altezza delle aspettative e mi pongo con umiltà al servizio della memoria del nostro grande e indimenticabile concittadino Nino Ferraù. La giuria è veramente d’eccezione e sta lavorando con attenzione e cura, le opere in gara sono pregevoli sia per la sezione in lingua italiana sia per quella in vernacolo. Felice anche per le due nuove sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo. Permettetemi di ringraziare anche Mariella Parafioriti, segretaria del premio, che sta silenziosamente svolgendo un immane lavoro di catalogazione, controllo e invio delle opere pervenute con grande dedizione e professionalità.”.

Le parole del Sindaco Avv. Amadore

“Dopo la stupenda edizione del Centenario era d’obbligo la conferma, in toto, della meravigliosa squadra del 2023 capitanata da Cristiano Parafioriti che anche in questi ultimi mesi ha onorato il paese per tutta l’Italia vincendo numerosi concorsi letterari. Quanto accaduto ad ottobre, quelle pure emozioni, quell’aria di arte e di poesia che si respirava in quei giorni ha reso indelebile la voglia e la determinazione a non fermarsi. Così, unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale abbiamo attivato una Task force che sta rapidamente operando nel recupero strutturale e organizzativo di Casa Ferraù al fine della sua riqualificazione a Casa Museo. I lavori sono in fase avanzata e spero vivamente che i poeti e le poetesse che invaderanno Galati Mamertino in occasione della serata di gala del 22 agosto prossimo possano visitare la casa natale del nostro amato poeta così per come lui l’ha vissuta, con i suoi libri, le foto, i premi ricevuti e tutti i suoi ricordi più intimi.”