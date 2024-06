Capo d’Orlando, stop alla raccolta differenziata per la chiusura della discarica di Lentini

“Di conseguenza nella giornata di domani, sabato 22 giugno, non è prevista la consueta raccolta dei rifiuti porta a porta.” si legge sulla pagina facebook del comune.

“In questo periodo di transizione, invitiamo la cittadinanza a non esporre fuori nessun contenuto per la raccolta. Vi preghiamo di conservare i vostri rifiuti indifferenziati all’interno dei vostri locali fino a nuove comunicazioni. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi futuri riguardo alla gestione dei rifiuti.” conclude il comunicato