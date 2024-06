Concluso il Recruiting Day per diverse figure professionali organizzato dal Centro per l’Impiego di Messina

Il Centro per l’Impiego di Messina è lieto di annunciare il successo di un’importante iniziativa volta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il 19 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, si è tenuto un Recruiting Day dedicato a diverse figure professionali presso gli uffici siti in Via Dogali, n. 1/D, 3° piano.

L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per tutti coloro che erano in cerca di lavoro o desideravano orientarsi verso nuove opportunità professionali. Erano presenti i recruiter del Centro per l’Impiego che hanno selezionato soggetti idonei per i seguenti profili professionali:

Addetto/a alle pulizie, preferibilmente con esperienza;

Cameriere/a di ristorante, con esperienza;

Addetto/a funzioni di segreteria, con o senza esperienza;

Commesso/a di negozio, senza esperienza.

Le offerte di lavoro provenivano tutte da imprese del territorio di Messina.

Il Recruiting Day è iniziato alle ore 9:00 e si è protratto fino alle ore 17:00. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sostenere colloqui individuali e presentare il proprio curriculum vitae. Sono stati oltre 150 i cittadini che hanno partecipato alle preselezioni.

Per partecipare all’evento, era necessario registrarsi compilando un modulo di iscrizione. La partecipazione era gratuita e aperta a tutti i candidati in cerca di occupazione.

Il Centro per l’Impiego di Messina ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa straordinaria opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro e scoprire le numerose posizioni aperte nel territorio.