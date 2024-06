Alcara Li Fusi – Fervono i preparativi per la Festa del “Muzzuni”

Fervono i preparativi ad Alcara Li Fusi, pronta a celebrare, il 22, 23 e 24 giugno la festa di San Giovanni Battista e il rito del Muzzuni. Una delle feste più particolari nel panorama della cultura siciliana, in un susseguirsi di tradizione e cerimoniali che rappresenta un unicum sull’Isola, tra sacro e profano, eredità greca e cristiana, rito del comparatico e i magnifici colori delle “pizzare”. Anche per il 2024 in programma tre giorni di eventi, tra libri, degustazioni, musica ed intrattenimento, per offrire a visitatori e turisti, un’esperienza irripetibile, tra escursioni nel verde e sulle Rocche del Crasto, visite al museo naturalistico del Parco e la magia della festa della tradizione popolare.