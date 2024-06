San Fratello, bilancio di previsione 2024/2026 approvato ad aprile. Nessuna nomina di commissario ad acta

San Fratello non é tra i 38 comuni del messinese destinatari di provvedimento di nomina del commissario ad acta per far adottare il bilancio di previsione 2024/2026.

Lo evidenzia l’esecutivo, guidato da Giuseppe Princiotta, a seguito della notizia erroneamente riportata attraverso alcuni canali social.

La giunta ha infatti predisposto lo strumento di programmazione economica essenziale per autorizzare le spese degli enti locali, seppure in ritardo sulla tabella di marcia, approvato in consiglio lo scorso 22 aprile. Deliberato in giunta, invece, il rendiconto che a giorni dovrebbe essere portato in consiglio. Questo ritardo, in ogni caso, non dovrebbe determinare il commissariamento.

Al momento non risulta, sottolineano gli amministratori, essere stata notificata al comune alcuna nomina di commissario ad acta.