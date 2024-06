Patti: il liceo scientifico “V.E. III” sarà destinato nell’immobile di piazza Stazione

Il liceo scientifico “V.E. III” di Patti sarà localizzato temporaneamente nell’immobile di piazza Stazione di Patti, dov’è stato già destinato per svariati anni, prima che venisse realizzata la sede di via Padre Pio; la destinazione provvisoria sarà operativa dal nuovo anno scolastico 2024/2025 e proseguirà, verificato l’impegno di spesa, fino al 2026.

Per questi tre anni la Città Metropolitana di Messina, che è titolare del liceo, pagherà alla “Professional 3d di D’Andrea Antonino Sas” la somma complessiva di 104 mila euro, oltre 20 mila euro per il pagamento del canone di locazione del semestre luglio – dicembre 2024 e poi 82 mila euro per il canone di locazione per 24 mesi per gli anni 2025 – 2026.

Si tratta di un provvedimento per fare fronte a pregresse carenze strutturali di immobili destinati ad istituti scolastici; da qui si è reso necessario attivare procedure per reperire immobili, dove sistemare temporaneamente parte della popolazione scolastica.

In sede di incontri con i dirigenti scolastici a seguito delle procedure da adottare per il Pnrr, è stata avanzata richiesta per avere disponibilità di locali ulteriori da adibire ad aule per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi.

Con avviso pubblico del 2022 è stato dato inizio alle operazioni per la ricerca di un immobile ed è stata esperita manifestazione di interesse. Arrivarono due richieste di partecipazione e dopo la rinuncia di una delle due, la Città Metropolitana di Messina ha ritenuto idoneo alle esigenze didattiche l’immobile di proprietà della ditta “Professional 3d di D’Andrea Antonino sas” di piazza Stazione. La durata prevista del contratto è di 6 anni rinnovabili.