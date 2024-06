Messina: la nuova Via Don Blasco si arricchisce di altri 700 metri di strada

Nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno, il sindaco Federico Basile festeggia l’apertura di un ulteriore tratto della Via Don Blasco, dove prima insisteva l’attività di demolizioni Rifotras.

Un regalo che era stato annunciato dal Vice Sindaco Salvatore Mondello e consegnato proprio per sugellare quel senso di responsabilità che tutta l’amministrazione ha assunto con la città. La nuova arteria 700 metri, adesso collega la Via S. Cecilia a Via Salandra e permetterà di decongestionare il traffico sulla via La Farina. Un’arteria priva di semafori che consente una notevole scorrevolezza veicolare sempre però, senza superare i limiti di velocità.

Il sindaco Basile prima del taglio del nastro, “ha voluto ringraziare l’interna amministrazione che sta portando avanti tutti i progetti attuando i progetti previsti nel programma elettorale”.

Anche il Vice sindaco Salvatore Mondello non ha nascosto l’emozione nel “vedere questo tratto di strada consegnato alla città”. Questo, ha proseguito Mondello, “consentirà di prevedere in maniera quasi certa, la conclusione dei lavori iniziati nel 2018”.

Alla cerimonia d’inaugurazione presente anche il direttore dei lavori Antonio Rizzo e il comandante della polizia municipale, Giovanni Giardina.