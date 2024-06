Messina: Inaugurata la Beach Arena di Piazza Duomo, da domani le gare

Una cerimonia semplice ma particolarmente significativa, l’inaugurazione della Beach Arena, nella splendida Piazza Duomo; da domani le gare che vedranno di fronte 56 coppie di baechers provenienti da 22 nazioni e dai cinque continenti Giappone, Australia, Stati Uniti, Argentina, Canada, 28 coppie maschili e 28 femminili, suddivise in 12 coppie iscritte al main draw e 16 inserite nel tabellone di qualificazione.

Insieme al sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Un ruolo fondamentale per la buona riuscita della manifestazione lo rivestono i Vigili del Fuoco che hanno allestito l’intera Beach Arena oltre a fornire un supporto indispensabile per la sicurezza.

La tappa messinese di Volleyball World Beach Pro Tour – Futures 2024 consentirà la qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi. Il sindaco Federico Basile “molto risoluto nei confronti di tutti coloro che lo scorso anno hanno rivolto diverse critiche per aver scelto piazza Duomo quale location per un torneo di pallavolo”. Eppure, ha dichiarato il sindaco, “quella prima edizione è servita per porre le basi per l’edizione 2024 e, ancora una volta, tutto il mondo potrà ammirare le bellezze storico artistiche, culturali e gastronomiche di Messina”.

Messina, ancora una volta, protagonista di grandi eventi, un cambiamento che porta ad una evidente crescita economica, culturale e sociale.

ATM la partecipata del trasporto urbano, ha consegnato a tutti gli atleti, le tessere di libera di circolazione su tutti i mezzi valevoli da domani e fino a domenica. Sicuramente su un autobus o su una vettura del tram, viaggeranno le coppie che staccheranno il biglietto per partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

Da Messina a Parigi il tragitto è breve ma molto affascinante, arricchente e sicuro.