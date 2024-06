Il fatidico giorno è arrivato. Sono iniziati oggi gli esami di maturità in tutta Italia. Oltre 47.000 gli studenti impegnati con l’esame in Sicilia. La prima prova riguarda il tema di italiano. Sono 7 le tracce selezionate: si va da Pirandello a Ungaretti, passando per Rita Levi Montalcini e Giuseppe Galasso, oltre ai temi di tecnologia e attualità.

Macchina organizzativa già al lavoro al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando