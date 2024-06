Sport e Bellezza domenica al Circolo sportivo New3Trees di Pace del Mela. Alla ricerca di nuove Miss!!!

La bellezza scende in campo al circolo sportivo New3trees di Pace del Mela dove domenica sera i riflettori non si accenderanno per assistere ad una partita di calcio o di tennis, ma per promuovere lo splendore siciliano con i concorsi Miss Reginetta d’Italia (dai 14 ai 29 anni), Miss Reginetta Over (dai 30 au 60 anni), ma in passerella non mancheranno i partecipanti dai 4 ai 12 anni di Talent Kids.

Alle classiche uscite di presentazione in abito elegante, casual e costume ci sarà anche quella in abbigliamento sportivo.

Bellezza e sport sarà un binomio vincente per far comprendere l’importanza dello sport a qualsiasi età e per l’occasione l’evento sarà patrocinato dal Comitato Nazionale Fair Play unico riconosciuto dal Coni e sostenuto da aziende leader del territorio come Passo Passo, Il Tramonto di Calderà, Speedy Pollo di Barcellona Pozzo di Gotto, l’autocarrozeria GICAR di Milazzo e la Farmacia Tambato di Pace del Mela.

Sarà una serata ricca di momenti dedicati allo spettacolo con l’esibizione dei cantanti Antonio Cannistrà, Vincenzo Crinò, Ambra Ilacqua, Ilaria Bianchetti e Gioele Costa, del talentuoso musicista Vito Pio La Spada e dei ragazzi speciali dell’Associazione Sostegno.

Non mancherà il lato gastronomico con “U Pani Cunsatu di Enzo” per sorprendere i palati più fini.

Intanto sono aperte le iscrizioni gratuite al 339 8254709 per salire sulla passerella più ambita d’Italia.