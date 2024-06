Saponara: progetto di ingegneria idraulica su un terreno privato, il comune deve restituire l’immobile o acquisirlo

Il comune di Saponara dovrà restituire i terreni impegnati per i lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro zona Madonnina e risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima; in alternativa potrà acquisire gli immobili, sanando la procedura di esproprio oppure procedere ad un accordo negoziale con il titolare del terreno. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, accogliendo il ricorso del titolare di un terreno privato, rappresentato dall’avvocato Benedetto Calpona, oppostosi al comune di Saponara, rappresentato dall’avvocato Gaetano Mercadante.

Risale al luglio 2015 l’approvazione della delibera da parte del comune di Saponara, riguardo al progetto in contraddittorio. Con ordinanza dell’aprile 2017 fu disposta l’occupazione di una superficie pari a 4.450 metri quadrati.

Nel mese successivo avvenne l’immissione in possesso, prevedendo che il decreto di esproprio sarebbe decorso entro i 5 anni dal provvedimento di pubblica utilità, decreto che non risulta esser mai stato emanato.

Ecco perché il proprietario del terreno citò in giudizio il comune di Saponara, per ottenere la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio il comune di Saponara, senza muovere alcuna contestazione riguardo al titolo di proprietà del fondo, trasformato con opere di ingegneria idraulica.

Ribadito che è stata accertata l’occupazione del fondo nella sua interezza, al comune ora spetta di restituire l’area, riportandola alle sue origini e procedendo anche al risarcimento del danno, oppure acquisirla o procedere ad un accordo. Nel caso il comune decida di acquisire il terreno, l’entità dell’indennizzo dovrà essere stabilita dal giudice ordinario. Queste le alternative dispose dal Tar che ha anche condannato il comune di Saponara a pagare le spese di lite.