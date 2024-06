Patti: attribuito il “Premio America Giovani” per la carriera universitaria eccellente

“Il mio sogno è lavorare presso le ambasciate o nelle istituzioni europee”. Così Giorgia Garito, 25 anni, di Patti, laureatasi lo scorso anno in lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali con 110 e lode, a cui è stato attribuito il “Premio America Giovani” per la sua carriera universitaria eccellente.

La cerimonia di consegna della prestigiosa pergamena, che certifica l’assegnazione del premio assegnato dalla Fondazione Italia-Usa – quale riconoscimento nazionale ufficiale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane – è avvenuta il 14 giugno scorso a Roma – Palazzo Montecitorio presso la Camera dei Deputati.

A seguito di questo straordinario riconoscimento la dottoressa Garito potrà sostenere un master gratuito in leadership per le relazioni internazionali ed il made in Italy.