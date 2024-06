Nebrodi, Finanziamento di 200.000€ per la Prevenzione Incendi in vista dell’estate

Un finanziamento di ben 200.000€ per prevenire e contrastare gli incendi boschivi nei tre comuni dell’Unione Paesi dei Nebrodi: Capri Leone, San Marco d’Alunzio e San Salvatore di Fitalia. E’ quanto sarà a disposizione dell’Unione per iniziare ad affrontare la stagione estiva, per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi.

Una misura, voluta ed ottenuta dall’unione, grazie all’interessamento dell’on. Bernardette Grasso, che punta a fornire nuovi strumenti ed in particolare nei comuni saranno predisposti grazie al DDS N.3342/2023.

I lavori da realizzare saranno incentrati sui seguenti punti:

1. Realizzazione di vasche antincendio e approvvigionamento idrico a disposizione del Comando Forestale e Vigili del Fuoco

2. Sistemazione e pulizia delle condotte di raccolta delle acque meteoriche

3. Realizzazione di impianto antincendio con bocchettoni per ricarica autobotti nei tre comuni;

4. Interventi di messa in sicurezza dei punti di raccolta delle acque meteoriche

5. Realizzazione di barriere tagliafuoco all’interno dei territori comunale.

“Esprimo grande soddisfazione – dice Giuseppe Pizzolante, Presidente Unione Paesi dei Nebrodi – e apprezzamento per il lavoro che la Giunta e il Consiglio dell’unione Paesi dei Nebrodi che mi onoro di presiedere stanno portando avanti in questi pochi anni. Abbiamo rinnovato parte del parco macchine dei comuni, realizzato progetti sul sociale, il servizio Civile, eventi socio culturali. Adesso, a piccoli passi a pensiamo alla prevenzione e al territorio. I lavori sono stati già appaltati e la prossima settimana la ditta procederà ad iniziare gli interventi.”