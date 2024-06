Brolo – Abbandono di rifiuti per strada, elevate 15 sanzioni agli incivili

BROLO – Il problema dell’abbandono dei rifiuti ha visto un’intensificazione dei controlli da parte della polizia municipale.

Una quindicina di sanzioni per violazioni legate a questa pratica incivile sono stati già elevate in queste settimane.

Le fotografie scattate durante i controlli sono eloquenti e mostrano chiaramente dei cittadini che violano le norme contenute nell’art. 47 comma 1 lett. b) del Regolamento A.R.O. di Brolo, approvato con delibera consiliare n. 7/2018, riguardante la gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

In particolare, due cittadini sono stati sorpresi in flagranza mentre abbandonavano e depositavano rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree pubbliche, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico.

Il caso più eclatante è avvenuto in piazza Stazione, dove gli individui, ignorando i cartelli di divieto e le norme vigenti, hanno scaricato rifiuti indifferenziati nei pressi dei contenitori per oli esausti.

Le sanzioni per queste violazioni prevedono una multa amministrativa che varia da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. Oltre alla sanzione pecuniaria, i trasgressori sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato originale dei luoghi. Questo rigoroso approccio da parte della polizia municipale, che si avvale anche di foto-trappole, mira a scoraggiare comportamenti irresponsabili e a mantenere pulito e decoroso il comune di Brolo.

Intanto la comunità locale spera che presto vengano reintrodotti i contenitori per lo smaltimento degli abiti usati, un servizio fondamentale per evitare l’accumulo di tali rifiuti in aree inappropriate, ma che non giustifica l’abbandono di rifiuti di tal fatta per le strade.

Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, con l’obiettivo di educare i cittadini e garantire il rispetto delle normative ambientali, contribuendo così alla salvaguardia del territorio e alla promozione di pratiche virtuose di gestione dei rifiuti.