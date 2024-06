Pontile di Patti Marina, emanata l’ordinanza per l’uso sperimentale della struttura

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha emanato un’ordinanza per regolamentare in via sperimentale l’utilizzo del pontile di Patti Marina; l’ordinanza varrà fino al 31 dicembre prossimo ed integra, per la parte relativa alla sicurezza della navigazione e alla polizia marittima e portuale il disciplinare del comune di patti, ente che ha in concessione il pontile con destinazione turistico-peschereccia.

L’ormeggio di imbarcazioni commerciali adibite al trasporto dei passeggeri è consentito, previa autorizzazione del comune, per le operazioni imbarco e sbarco dei passeggeri solo in andana, manovra che l’imbarcazione effettuare con la prua rivolta verso il mare e la poppa verso terra. Queste operazioni devono essere effettuate con condizioni meteo marina favorevoli e con luce diurna secondo questi orari: dalle 8.00 alle 20.00 fino al 31 agosto e poi dalle 8.00 alle 17.00 dall’1 settembre al 31 ottobre. Possono ormeggiare imbarcazioni fino a 40 metri di lunghezza con pescaggio massimo di 3 metri. E’ vietato l’ormeggio contemporaneo a più di una unità e la sosta notturna. Per le attività connesse all’accosto di unità da pesca ed allo sbarco del pescato vige l’ordinanza 66 del 22 settembre 2022 della Capitaneria di Porto di Milazzo. Per un’altra importante struttura del territorio, il cinema comunale “Beniamino Joppolo”, visto che la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dovrà dare il parere di competenza, dopo che all’interno del cine teatro comunale sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria, grazie a contributi regionali e nazionali, l’esecutivo presenterà al comando provincia dei vigili del fuoco di Messina, prima della ripresa dell’attività nella struttura, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata da tutta la documentazione tecnica.