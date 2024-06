Meteo, in arrivo Minosse e caldo africano sulla Sicilia. Previste punte massime fino a 40°

Si percepisce già dalla giornata di domenica 16 giugno l’aumento delle temperature, ma quella che è in arrivo è sull’Italia meridionale e sulla Sicilia è una nuova ed intensa ondata di calore. A dirlo è Lorenzo Badellino, cofondatore e redattore della pagina di 3BMeto. Una previsione in linea con la stagione in corso, ma nient’affatto confortante per l’Isola, alle prese con una severa siccità. Per tutta la settimana è previsto tempo stabile, con cieli sereni e temperature che aumenteranno giorno dopo giorno, portandosi su valori sempre più elevati con l’apice del caldo previsto tra giovedì 20 e sabato 22 giugno, quando il clima si farà decisamente afoso.

Effetto Minosse, l’anticiclone africano che ha iniziato già oggi la sua rimonta sul Mediterraneo centrale e potrebbe determinare, a metà della settimana appena iniziata, temperature superiori ai 40°C di massima nelle Regioni del Centro Sud. Anche le temperature minime di notte non scenderanno sotto i 24/26°C, mentre in alcune località, potrebbero essere persino superiori. Ci attende quindi un clima infuocato, con valori massimi che potranno raggiungere e a tratti superare i 40°C sull’entroterra, mentre sarà leggermente più fresco invece lungo le coste, dove la temperatura sarà mitigata dalla superficie del mare.

In particolare a Palermo sono attese massime fino a 34°C, ad Agrigento tra i 37 ed i 39°C, 36/37°C a Catania, 34/35°C a Messina.

Ne avremo per diversi giorni, stante le indicazioni degli esperti di 3Bmeteo, secondo cui l’intensa ondata di caldo potrebbe interrompersi entro la fine della prossima settimana, con l’ingresso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti settentrionali, che farebbero progressivamente abbassare le temperature.