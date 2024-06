Importante accordo alla Irritec. Cisl e Femca Cisl: «Premiato il lavoro e l’impegno del sindacato»

«Un risultato importante per i lavoratori e che garantisce la piena operativa aziendale ottenuto grazie al lavoro della Rsu e della Femca Cisl di Messina». È il commento del segretario generale della Femca Cisl Messina, Francesco Donato, esprime soddisfazione per l’accordo di secondo livello firmato con la Irritec, importante realtà industriale mondiale che ha sede in provincia di Messina. Dal nuovo orario di lavoro ad una riconosciuta maggiorazione domenicale, sono diversi i punti di vantaggio per i lavoratori che potranno ottenere un vantaggio economico sino a 1500 euro lordi annuo.

«È il segnale che la partecipazione e il dialogo portato avanti dalla Cisl è la strada giusta – sostiene Donato – adesso l’obiettivo è di andare in continuità con l’azienda e migliorare il premio di partecipazione, la sicurezza sul lavoro, il welfare aziendale e contrattuale. Tutte tematiche legate alla contrattazione aziendale per migliorare la vita dei lavoratori all’interno dell’azienda nell’ottica di quella partecipazione che noi, come Cisl, reputiamo fondamentale per cambiare i rapporti fra azienda e sindacato indirizzandoli verso una strada più moderna».

«Si tratta di un grandissimo risultato – aggiunge il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – non è mai stato alzato il livello del conflitto ma si è operato solo con una giusta relazione sindacale. Ringraziamo la Rsu per quanto ha fatto in questi anni, da quando si è insediata in azienda ed i lavoratori di Irritec che stanno sostenendo l’impegno della Cisl nel garantire i diritti».