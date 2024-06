Gal Nebrodi Plus – Mercoledì a Sant’Agata Militello incontro sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il GAL Nebrodi Plus pubblica il bando per gli “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PAL “Sistema Nebrodi 2014/2022“ -“Operazione 6.4.b.

“L’obiettivo che ci proponiamo è quello di diversificare verso attività extra-agricole, incentivare interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole destinate alla produzione, trasporto e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili in regime “de minimis” per la realizzazione di impianti per la produzione di energia solare; impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da energia idrica (microidrico); impianti per la produzione di energia eolica; impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore riguardanti centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose; impianti per la produzione di biogas; piccole reti per la distribuzione dell’energia a servizio delle centrali o dei microimpianti, a condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario”.

I soggetti beneficiari della operazione sono gli imprenditori agricoli singoli o associati e coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività extra-agricola indirizzandola verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese.

Mercoledì 19 giugno 2024, in Sant’Agata di Militello, presso la sede del GAL Nebrodi Plus, in via Ragusa, 3 alle ore 10:30 si terrà l’animazione sull’Operazione 6.4.b del PAL 14/22;ove verranno illustrati i requisiti della misura.

Per approfondimenti visitare il sito www.galnebrodiplus.eu.