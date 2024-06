Un risultato straordinario. Il sindaco di Capri Leone e attuale deputato all’ARS Bernardette Grasso, alle ultime elezioni Europee ha raccolto oltre 47.000 voti con Forza Italia, risultando la 7° più votata del partito in tutta Italia. Un exploit straordinario, che sicuramente non nasce per caso, vista la radicata presenza sul territorio dell’ex Assessore Regionale, che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati per i cittadini dei Nebrodi e non solo. La nostra intervista.