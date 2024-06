Capri Leone – La minoranza stila il rapporto annuale dell’attività

La minoranza consiliare di Capri Leone, formata da Giorgio Caputo e Marika Sapone, ha stilato la relazione annuale del 2° anno di attività in Consiglio Comunale.

“Anche per il secondo anno di attività, sentiamo l’obbligo di relazionare alla cittadinanza il nostro operato, convinti di dover onorare con dignità, impegno e perseveranza il ruolo che i cittadini caprileonesi hanno ritenuto opportuno assegnarci nell’ultima tornata elettorale.”, scrivono i consiglieri.

“Non è facile vivere i banchi dell’opposizione quando, privi di alcun potere, spesso la nostra voce rimane inascoltata. Tuttavia, esercitiamo il nostro ruolo con orgoglio, cercando di essere propositivi e positivi e mai ostruzionisti e disfattisti, utilizzando solo i pochi strumenti a nostra disposizione, ossia il dialogo e la carta bollata. Siamo convinti che il contributo da noi offerto sia un contributo serio che mira a perseguire l’obiettivo che nel 2022 ci portò ad intraprendere questa strada, il bene della nostra comunità. In questo biennio ci siamo fortemente battuti per un’azione risanatoria delle casse comunali, avviata dall’Amministrazione, anche se con molti punti interrogativi che non ci convincono. Quando è stato necessario abbiamo alzato i toni, sempre nel rispetto reciproco dei ruoli assegnati; abbiamo cercato di smuovere le sensibili anime del civico consesso, abbandonando l’aula in segno di protesta, quando non potevamo più sopportare di essere raggirati con parabole numeriche che a nostro avviso storpiavano la realtà. Abbiamo presentato proposte per il sociale, richiedendo una sede per le Associazioni caprileonesi e interrogando l’Amministrazione sulla linea politica intrapresa. Ci siamo concentrati sulla scuola, sia attraverso la verifica della sicurezza degli immobili, sia puntando sull’abbattimento dell’elevato costo della retta mensile del nuovo asilo nido, costo abbattuto – per fortuna – grazie alla mille proroghe. Numerose sono state le segnalazioni effettuate agli Assessori competenti anche in via informale, sempre ascoltate e accolte di buon grado. Siamo i primi a riconoscere meriti all’Amministrazione quando dovuti e i primi a scontrarsi quando necessario, sempre e solo nell’interesse di Capri Leone. Concludiamo questa breve relazione manifestando la nostra disponibilità nei confronti di chiunque necessitasse di un supporto o di un confronto. Rimaniamo fedeli a quella fiducia accordataci dai nostri elettori, consapevoli della necessità di mantenere alta l’attenzione e sempre pronti a sostenere tutte quelle azioni meritevoli che l’Amministrazione metterà in campo nel prossimo futuro. Avevamo promesso che ci saremmo stati per 5 anni e questa promessa verrà mantenuta.

Analiticamente:

Consigli comunali svolti: 9 (Assenze 1 Caputo, 3 Sapone)

Interrogazioni: 2

Segnalazioni: 4 (1 esposto alla Corte dei Conti) Accesso atti: 2

Proposte: 3

Note: 2″