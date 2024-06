Santa Lucia del Mela: Restituita alla città la ex Chiesa Santa Maria dell’Arco

Dopo trent’anni è stata restituita alla comunità luciese la ex Chiesa Santa Maria dell’Arco, che risale al 1466, e ieri un commosso sindaco Matteo Sciotto ha tagliato il nastro per far riscoprire questo gioiello che si erge nella centralissima Piazza Milite Ignoto.

I lavori per il restauro sono stati garantiti grazie ad un finanziamento di 695 mila euro che è servito per la “messa in sicurezza, restauro e manutenzione straordinaria” di un opera ricordato da tanti cittadini luciesi e abbandonata per troppo tempo.

Da oggi l’edificio, dismesso da tanti anni, sarà destinato a centro socio-culturale e in occasione dell’inauguraziione è stata organizzata la mostra “Sicilian Photo Festival”, diretta dal bravo e talentuoso Giuseppe La Spada.