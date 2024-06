Rally dei Nebrodi: per la 24° edizione ci sono 19 equipaggi. Presenti anche Ridolfo-Tumeo

Sono ben 19 gli equipaggi della Nebrodi Racing presenti alla 24° edizione del Rally dei Nebrodi, gara valida per il Campionato Siciliano, in programma sabato 15 e domenica 16 giugno sulle selettive e affascinanti prove speciali che si inerpicano lungo la dorsale dei Monti Nebrodi.

Tra gli altri, in classe K10 su Peugeot 106 rally, dopo quasi un anno di stop, rientra in gara l’equipaggio di Nicol Ridolfo con al suo fianco il fedele ed esperto Antonio Tumeo. Grazie alla loro esperienza e ad un buon passo di gara metteranno in difficoltà gli avversari.